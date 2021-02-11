محافظ عدن يتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل طريق شهيناز بخور مكسر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الخميس، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل طريق شهيناز بمديرية خور مكسر الذي يجري تنفيذ بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وأستمع المحافظ من المهندسين والقائمين على المشروع إلى شرح عن مراحل التنفيذ ونسبة الإنجاز .. مشدداَ على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإستكمال تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن .

رافقه خلال الزيارة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق، المهندس، وليد الصراري، ومدير عام شرطة السير والطرق، العقيد جمال ديان .