اقرار تسعيرة جديدة للغاز المنزلي بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اقرت لجنة الغاز المنزلي بمحافظة شبوة في اجتماعها، اليوم، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله، تسعيرة جديدة لاسطونات الغاز وتوحيد اسعار بيعها في عموم المديريات.



وشددة اللجنة، على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة في جميع نقاط بيع الغاز ..مؤكدا اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المتلاعبين باسعاره، واحتكار بيعه للمواطنين، وحثت لجان الرقابة على ضرورة مواصلة عملها الرقابي على توزيع مادة الغاز وبيعها.

وأكدت اللجنة على ضرورة وضع المعالجات المناسبة لازمة الغاز المنزلي، وبما يحد من عملية تكرار الاختناقات في مادة الغاز.