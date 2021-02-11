تدشين مشروع توفير مياه شرب نقية لـ 13 مخيما للنازحين بمأرب بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن نائب مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب خالد الشجني، اليوم، مشروع توفير مياه شرب نقية لـ13 مخيماً وتجمعاً للنازحين في مديرية مدينة المدينة والذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة لمدة ستة اشهر.



وخلال التدشين اوضح مدير فرع مؤسسة تواصل بالمحافظة مبروك شبيل، ان المشروع البالغ تكلفته 32 مليون ريال يمني، سيقوم بتوفير 180 الف لتر من مياه الشرب النقية لمخيمات وتجمعات النازحين المستهدفة من خلال تسيير 60 صهريج مياه(بوزات) يوميا سعة الواحدة منها 3 الاف لترا، وذلك بهدف تخفيف معانأة النازحين في تلك المخيمات من البحث عن مياه الشرب النقية وتمويل شرائها في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة..