القوات الشرعية تكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في جبهات القتال بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كبد ابطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم، مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانياً، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك التي خاض غمارها أبطال الجيش والمقاومة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 26 عنصراً من المليشيا الحوثية إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الأبطال اثنين أطقم بعتادها، إضافة إلى أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتضاف هذه إلى خسائر أخرى بشرية ومادية كبيرة تكبّدتها المليشيا الانقلابية على يد الأبطال في مختلف جبهات القتال شرق مدينة الحزم، خلال الأيام الماضية، والذين كسروا عدّة هجمات انتحارية شنتها المليشيات، وأجبروها على التراجع وهي تجر أذيال الهزيمة.