الحوثيون يفرضون اتاوات إجبارية على المواطنين لدعم هجوهم على مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية، إتاوات مالية على المواطنين والتجار في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها لدعم هجماتهم العسكرية الجديدة على مأرب.



وعلم "يمن شباب نت" من مصادر مطلعة، إن مليشيات الحوثي شكلت لجاناً على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء لجمع اتاوات مالية إجبارية لدعم مقاتليها في جبهة مأرب.



وأضافت المصادر أن اللجان شملت المساجد والأسواق التجارية والمدارس.



المليشيات سبقت الحملة بفتح حساب موحد في عموم محافظات سيطرتها ودعت الجميع للتفاعل مع الحملة مستخدمة أساليب ترهيبية وعمليات تهديد للرافضين.



وكانت المليشيات الحوثية قد نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية، هجوماً هو الأعنف على الإطلاق باتجاه مدينة مأرب، وفشلت في تحقيق أي تقدم ميداني.



بالتزامن من ذلك كثفت المليشيا من إطلاق الصواريخ والطائرات المفخخة على مدينة مأرب، حيث أطلقت 8 صواريخ باليستية خلال 48 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.



وتكبدت مليشيات الحوثي خسائر بشرية فادحة، وتشير إحصاءات عسكرية عن مقتل وإصابة المئات خلال الأيام الثلاثة الماضية.





