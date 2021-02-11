شكرا لبحثكم عن خبر تعزيزات عسكرية من شبوة وابين وحضرموت تصل مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت تعزيزات عسكرية من محافظات شبوة وابين وحضرموت الى محافظة مأرب مساء الأربعاء. وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان قوات عسكرية ومقاتلون متطوعون وصلوا من هذه المحافظات الى مأرب. وجاء وصول هذه الجموع من المقاتلين دعما لقوات الجيش والقبائل في مأرب.

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