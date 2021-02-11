شكرا لبحثكم عن خبر الإمارات.. إقالة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن نائب رئيس دولة الإمارات -رئيس الوزراء- حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، الأربعاء، إجراء تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية الإماراتية. وقال بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: تم إجراء "تعديل وزاري مصغر في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة". وأضاف: "ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة". وتابع في تغريدة ثانية: "منح رئيس الدولة وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش.. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية". وأردف: "سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

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