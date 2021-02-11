شكرا لبحثكم عن خبر كشف اخر التطورات في جبهة شرق مدينة الحزم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصدت قوات الجيش ورجال القبائل هجمات متوالية شنتها مليشيا الحوثي في جبهات عدة شرق مركز محافظة الجوف وشمال غربها، وذلك في سياق تصعيدها العدواني على خطوط التماس المحيطة بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن الهجمات التي شنتها المليشيا الحوثي على مواقع شرق مدينة الحزم خلال الساعات الماضية أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 26 عنصراً حوثيا وعشرات الجرحى.

وأشارت إلى استعادة الجيش طقمين بعتادهما تركهما الحوثيون ولاذوا بالفرار، علاوة على أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأكدت المصادر إفشال عدّة هجمات أخرى لمليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية للمحافظة، سقط على إثرها ما لا يقل عن 30 حوثياً بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضافت أن المدفعية استهدفت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهة المحزمات وتمكنت من تدميرها بالكامل ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها.