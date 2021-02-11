شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي: الأدوات الفاشلة لا يمكن أن تنتصر مستقبلا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي أن الادوات الفاشلة لا يمكن أن تنتصر في المستقبل.
وقال الجعدي في تغريدة على موقع "تويتر": الادوات التي فشلت في تغيير معادلة المواجهة مع الحوثي في كل جبهات الشمال رغم الكلفة الباهضة ، هي ادوات عاجزة ولا يمكنها تحقيق اي نصر لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد.
وأضاف: وهذه هي الحقيقة التي يفترض ان يستوعبها الجميع لإنقاذ ما يمكن انقاذه حفظا لماء الوجه وقبل فوات الأوان .!!
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