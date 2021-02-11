شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي: الأدوات الفاشلة لا يمكن أن تنتصر مستقبلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي أن الادوات الفاشلة لا يمكن أن تنتصر في المستقبل.

وقال الجعدي في تغريدة على موقع "تويتر": الادوات التي فشلت في تغيير معادلة المواجهة مع الحوثي في كل جبهات الشمال رغم الكلفة الباهضة ، هي ادوات عاجزة ولا يمكنها تحقيق اي نصر لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد.

وأضاف: وهذه هي الحقيقة التي يفترض ان يستوعبها الجميع لإنقاذ ما يمكن انقاذه حفظا لماء الوجه وقبل فوات الأوان .!!