شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي ينظم تظاهرة داعمة للحزام الامني بطور الباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من فوزي الصبيحي

شهدت مديرية طورالباحة بالصبيحة إحدى كبريات مديريات محافظة لحج صباح اليوم الخميس 11 فبراير تظاهرة حاشدة جابت فيها الجماهير شوارع المديرية تهتف ترحيبا بقوات الحزام الأمني التي انتشرت في عاصمة المديرية

ومطالبين بإطلاق سراح الأسير محمود أحمد سالم الصبيحي مرددين الشعارات والعهود وفاء لاسد الجنوب محمود الصبيحي الذي لازال أسيرا في سجون المليشيات الحوثية مأكدين أن الخيارات أمامهم مفتوحة

وهتفت تلك الحشود التي احتشدت منذ

الصباح الباكر بروح مفعمة بالوطنية والثائرية من جميع مديريات الصبيحة المضاربة ورأس العارة وكرش وقرى طورالباحة يتقدمهم المشائخ وقادة عسكريين مؤيدين الخطوة التي أقدمت عليها قوات الحزام الأمني لمحور الصبيحة بدخولها وانتشارها لحماية المديرية بعد ماشهدته من انفلات أمني طيلة اشهر مضت

في المظاهرة ألقيت العديد من الكلمات التي ألهبت حماس المتظاهرين كانت أبرزها للعقيد محمود الاغبري أركان اللواء التاسع صاعقة والذي أكد فيها أن الصبيحة عصية على أن تطاءها أقدام المليشيات.

وأكد الاغبري أن الثوابت الوطنية لاتقبل القسمة على اثنين وان الجنوب خط أحمر وسنحميه بأرواحنا.

كما ألقى الأستاذ هارون الصمة الحميدي رئيس القيادة المحلية لانتقالي كرش كلمته التي أكد فيها أن كرش وكل قبائلها ورجالها تحت إمرة طورالباحة للتصدي لأي مليشيات تفكر استباحة الجنوب

وقال الحميدي طورالباحة التي انجبت اول رئيس للجنوب قحطان الشعبي وفيصل عبداللطيف اول رئيس حكومة لن تكون ممرا لاي قوة