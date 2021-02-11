رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلع على سير العمل في مكاتب المجمع القضائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، اليوم، ومعه رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي حمود الهتار وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، على سير العمل بالدوائر والإدارات والمكاتب والأقسام الإدارية في المحكمة العليا للجمهورية ومكاتب وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بالمجمع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن.



واستمع رئيس مجلس القضاء ومرافقوه خلال زيارتهم للمجمع القضائي، إلى شرح مفصل من قِبل العاملين في المجمع حول طبيعة الأعمال التي يؤدونها والصعوبات التي تواجه أداء مهامهم وجهود العاملين في كافة الدوائر والأقسام المختلفة للسلطة القضائية في سبيل تذليل وإنجاز قضايا المواطنين ومعاملاتهم المختلفة دون إبطاء.

وأشاد بالشعور العالي بالمسؤولية الذي يتمتع به القضاة والموظفون وانضباطهم أثناء الدوام الرسمي وإنجاز المهام التي تقع على عاتقهم .. مطالبا كافة أعضاء السلطة القضائية والإدارية وكافة العامين فيها ببذل المزيد من الجهود للإرتقاء بعمل الإدارات والدوائر والأقسام في كافة المجالات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.