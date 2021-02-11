شكرا لبحثكم عن خبر بتعاون بين الامن و الكوكباني ... ضبط اخطر المطلوبين أمنيًا في الخوخة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخوخة /خاص

نجحت قوات الأمن في مديرية الخوخة، اليوم الخميس، في ضبط واحد من أخطرالمطلوبين أمنيا في الساحل الغربي، بتعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية وقوات تابعة للواء الأول تهامة بقيادة العميد أحمد الكوكباني، بعد تبادل اطلاق الرصاص.

وأكدت مصادر أمنية، أن عصابة المطلوب عبدالمعطي ظلت مطاردة لتورطها بارتكاب العديد من الجرائم والاعتداءات التي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتسببت بزعزعة الأمن في المديرية.

وكشفت المصادر أن المعلومات التي أدلت بها قوات تابعة للواء الأول تهامة بقيادة الكوكباني ساعدت الأجهزة الأمنية في الوصول إلى موقع المطلوب "عبد المعطي" ومجموعة من عناصر عصابته، وضبط ثلاثة منهم بعد تبادل اطلاق الرصاص معهم، وإصابة اثنين منهم.

وذكرت إن التسهيلات التي قدمتها قوات العميد الكوكباني من خلال بلاغ حدد مكان تواجد العصابة، اختصر الطريق أمام قوات الأمن التي نجحت في تحقيق المهمة بشكل كامل.