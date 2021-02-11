شكرا لبحثكم عن خبر مكتبة القمندان بحوطة لحج تستقبل طلاب مدارس الراية وتطبيق مادة دراسية فيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

استقبلت مكتبة القمندان بمدينة الحوطة بمحافظة لحج صباح اليوم الخميس طلاب من مدرسة الراية الأهلية .

ورحبت إدارة المكتبة برئاسة مدير عام مكتب الهيئة العامة للكتاب بلحج الأستاذ رياض عبدالجليل بزيارة الطلاب ومديرة مدرسة الراية الأستاذة ريم حسن ومعلمة اللغة العربية .

وفي المكتبة وضمن اروغت العديد من الكتب طبق طلاب وطالبات الصف الثامن درس بعنوان المعاجم اللغوية وأهميتها ووزعت على الطلاب كتاب المعاجم اللغوية الموجودة في المكتبة وهم الجميع بالبحث وتحليل كلمات عربية قديمة .

واستمتع الطلاب كثيراً في المكتبة واطلعوا كذلك على ما تحتويه من أصناف وقصص تاريخية وتعرفوا من العاملين في المكتبة عن الشخصية الأميرية والشاعر وسبب تسمية المكتبة باسمه " الأمير العبدلي أحمد فضل الملقب " بالقمندان" .

ولقد كرمت مدرسة الراية بوقت سابق مكتبة القمندان بشهادة تقديرية في الحفل الذي أقامته بمناسبة يوم اللغة العربية الذي يقام كل 12/18 من كل عام وذلك لقاء التعاون الذي قدمته المكتبة .

هذا كما زار طلاب مدرسة المجد الأهلية للمكتبة كزيارة سياحية كما أقدموا على زيارة قصر دار الحجر وحديقة الأندلس وإذاعة لحج ومسجد الدولة كاقدم مسجد في لحج .