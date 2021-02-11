شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: الحالة الصحية لمحافظ مأرب سلطان العرادة متدهورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية اليوم الخميس ، عن حقيقة مقتل محافظ محافظة مارب ، الشيخ سلطان العرادة .

وقالت المصادر إن الحالة الصحية لمحافظ مارب سلطان العرادة متدهورة ، بعد إصابته في التفجيرات التي استهدفت مواقع تابعة للتحالف التي تقدوه السعودية في المحافظة .

المصادر أضافت أن حالة ” العرادة” بليغة ، ويرقد حالياً في مستشفى “الكري” بمدينة مارب وسط اجراءات امنية مشددة .

ووفقاً للمصادر فإن “سلطان العرادة” أصيب بجراح بليغه جراء ثلاثة انفجارات مجهولة استهدفت مبنى المحافظة وغرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات التحالف في المدينة .