شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: الحالة الصحية لمحافظ مأرب سلطان العرادة متدهورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية اليوم الخميس ، عن حقيقة مقتل محافظ محافظة مارب ، الشيخ سلطان العرادة .
وقالت المصادر إن الحالة الصحية لمحافظ مارب سلطان العرادة متدهورة ، بعد إصابته في التفجيرات التي استهدفت مواقع تابعة للتحالف التي تقدوه السعودية في المحافظة .
المصادر أضافت أن حالة ” العرادة” بليغة ، ويرقد حالياً في مستشفى “الكري” بمدينة مارب وسط اجراءات امنية مشددة .
ووفقاً للمصادر فإن “سلطان العرادة” أصيب بجراح بليغه جراء ثلاثة انفجارات مجهولة استهدفت مبنى المحافظة وغرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات التحالف في المدينة .
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