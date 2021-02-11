مدفعية الجيش الوطني تدمّر تعزيزات حوثية شمالي غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دمّرت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الخميس، تعزيزات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال شمالي غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الانقلابية في المحزمات، وتمكنت من تدميرها بالكامل ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها".

وكان أبطال الجيش الوطني والمقاومة قد أفشلوا خلال الساعات الماضية عدّة هجمات لمليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية، وأوقعوا ما لا يقل عن 30 حوثياً بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.