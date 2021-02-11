بريطانيا تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمطار أبها السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، هجوم الحوثيين الأخير الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها بالسعودية.



وطالب راب الحوثيين بوقف تلك الهجمات المشينة، مؤكداً أن بلاده ثابتة على دعمها القوى لأمن الأراضي السعودية.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجوم مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته الحكومة المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر الحقيقي.