اجتماع برئاسة باصهيب يناقش استعدادات إقامة الفاو ورشة كتلة الأمن الغذائي والزراعة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، استعدادات إقامة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن (الفاو)، خلال الأيام القادمة، ورشة عمل تشاورية حول استراتيجية استجابة كتلة الأمن الغذائي والزراعة، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021م (YHRP).



وتطرق الاجتماع بمشاركة وكيل وزارة التخطيط المساعد منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في الوزارة أحمد الجاوي ومنسق كتلة الأمن الغذائي والزراعة في الفاو جوردون دودي وعدد من المعنيين في الوزارة والمنظمة، إلى محاور الورشة الهادفة لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات الرئيسية للعام الماضي 2020م، والدروس المستفادة منها، وكذلك خطة العام الجاري 2021م، مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والوزارات الفنية ذات الصلة، ومدراء عموم وزارة التخطيط في جميع المحافظات، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.

وأكد الدكتور باصهيب، أهمية الورشة المعنية بالأمن الغذائي والزراعة على الصعيد الوطني في مختلف محافظات الجمهورية .. مشيدا بتدخلات وأدوار وجهود منظمة الفاو من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والإستراتيجية في القطاعين الزراعي والسمكي والقطاعات الأخرى المتصلة بهما.

وشدد على أهمية اختيار المشاركين في الورشة من ممثلي الجهات المختصة بعناية فائقة، نظرا لأهمية المحاور والمضامين التي ستسلط الورشة الضوء عليها ولضمان الخروج بتوصيات ونتائج إيجابية وذات أثر ملموس من شأنها المساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المرجوة من الورشة على أرض الواقع لتعود فوائدها على الشرائح المجتمعية المستهدفة.

من جانبهم أعرب ممثلو منظمة (الفاو)، عن جزيل شكرهم وتقديرهم لقيادة وكافة منتسبي وزارة التخطيط ممثلين بالوزير الدكتور واعد باذيب ونائبه الدكتور نزار باصهيب، نظير دعمهم المستمر للمنظمة في تنفيذ أنشطتها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه بنجاح.