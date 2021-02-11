وزير المياه يبحث مع منظمة الصحة العالمية تنسيق جهود تقديم الخدمات والتمويلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس وحدة عمليات الطوارئ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أوجه التعاون المشترك وتقييم أنشطة وعمل مكاتب المنظمة ومدى تلبيتها للاحتياجات ومساعدتها للحكومة في تقديم الخدمات وتنسيق الجهود المشتركة لتقديم الخدمات والتمويلات.



وأشار الوزير الشرجبي، إلى ضرورة تنظيم المعلومات حول مؤشرات جودة المياه، لما لها من ارتباط وثيق في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة .. لافتاً إلى أهمية توفير قاعدة بيانات مشتركة بين وحدة الطوارئ والمنظمة حول جودة المياه ورفع كفاءة كوادر الوحدة في مختلف الأنشطة المزمع عقدها من خلال التدريب الفني في المجالات المختلفة مثل مراقبة جودة المياه واستخدام المختبرات المتنقلة.

من جانبه أشار الدكتور أسامة، إلى أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بدعم الهيئة العامة للموارد المائية بثلاثة مختبرات مركزية كمرحلة أولى في عدن والمكلا وشبوة، ضمن نشاط مراقبة جودة المياه الذي سيتم بالتنسيق مع وحدة الطوارئ والهيئة العامة للموارد المائية.