اجتماع موسع في عدن برئاسة بن بريك والشرجبي يناقش الدعم المؤسسي لقطاع المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزيري المالية سالم بن بريك، والمياه المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، الدعم المؤسسي المقدم للمؤسسات التابعة لوزارة المياه.



وتطرق الاجتماع إلى الاشكاليات التي تواجهها المؤسسات التابعة للمياه في ظل توقف المواطنين عن سداد الاشتراكات، وعجز تلك المؤسسات عن سداد مرتبات موظفيها، وسُبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأقر الاجتماع، تفعيل إيرادات مؤسسات المياه، وإصلاح اية اختلالات مالية بما يساعد المؤسسات التابعة للمياه من مواجهة التزاماتها ودفع مرتبات موظفيها تدريجيا.

حضر الاجتماع مستشار وزير المالية عمر العبد، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ووكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عبدالحكيم بن مخاشن، ومستشار وزير المياه المهندس نجيب الشعبي، ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن المهندس محمد باخبيرة، ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أبين المهندس صالح البلعيدي وعدد من المختصين في وزارة المالية.