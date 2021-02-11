باعبود يدشن الأنظمة الإلكترونية لإدارة تقنية المعلومات بشركة النفط في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم، الأنظمة الإلكترونية لإدارة تقنية المعلومات بشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت.



وعبر الوزير باعبود أثناء التدشين بحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس غالب بن معيلي والمدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية المهندس أنور حسان ومدراء فروع الشركة بالمحافظات، عن شكره للجهود التي تقوم بها شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت في تحقيق العديد من الإنجازات ومن أهمها تقنية المعلومات واعتماد النظام الإلكتروني بالشركة من خلال الأنظمة الآلية الخاصة في نظام المبيعات وإدارة المحطات والمخالفات القانونية والخزن الإلكتروني والرعاية الطبية.

وشدد الوزير باعبود، على ضرورة تطوير العمل المؤسسي بما يواكب العصر الحديث وبما يساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين وأهمية توفير المشتقات النفطية بالأسواق المحلية والعمل للحد من أي أزمات..مؤكداً اهمية العمل وفق أطر مؤسسية والتعاطي بإيجابية وفق خطط وبرامج مهنية لتطوير أدى فروع الشركة بمختلف المحافظات..مشيراً الى أن شركة النفط تولى باهتمام واسع من قبل القيادة السياسية متمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

من جانبه عبر القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ومدراء فروع الشركة، عن تأكيدهم التام بالعمل وفق الاستراتيجية والأهداف والبرامج التي يتم رسمها من قبل الوزارة.