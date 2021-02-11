تشييع رسمي وشعبي لجثمان الشهيد البطل العميد حسين قريش ورفيقه الملازم نواف نعمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت مدينة مارب، اليوم الخميس، مراسيم تشييع جثمان الشهيد العميد حسين صالح قريش ورفيقه الشهيد ملازم أول نواف سعيد نعمان، واللذان استشهدا وهما يؤديان واجبهما الوطني في جبهة جبل مراد، دفاعاً عن الوطن ومكتسبات الثورة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وأشاد اللواء الركن علي حميد القشيبي، بمناقب الشهيد العميد حسين قريش، وتضحياته الخالدة التي سطرها إلى جانب رفاقه الأبطال في مواجهة المشروع الكهنوتي الإرهابي..مؤكداً أن دماء شهداء المعركة الوطنية المقدّسة، ستظل شعلة النور التي تضيء درب أبطال القوات المسلحة وأحرار اليمن، حتى تحرير كامل تراب الوطن من أدوات إيران، وتحقيق حلم اليمنيين في الدولة الاتحادية القوية.

ومن جانبهم، أكد رفاق الشهيد وأقاربه، المضي على ذات النهج الذي اختطه الشهيد بدمه، وعلى درب شهداء اليمن في مختلف مراحل النضال الوطني للتحرر من الاستبداد والكهنوت، حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الحياة الكريمة لكل اليمنيين في ظل دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.