اختتام ورشة بعدن حول الزيارات الإشرافية الداعمة لخدمات الصحة الانجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تعريفية حول أدوات الزيارات الإشرافية الداعمة لخدمات الصحة الانجابية والطوارئ التوليدية والوليدية، والتي نظها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، في إطار مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي.



وهدفت الورشة على مدى يومين، اكساب 46 مشاركاً من مدراء مكاتب الصحة ومشرفي الصحة الانجابية بمحافظات عدن وتعز ولحج، معلومات ومهارات متعلقة بمهام وانشطة الصحة الانجابية والاساليب المثلى لتعبئة الاستمارات الخاصة بالزيارات الإشرافية الداعمة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المستهدفة من المشروع.

في الاختتام، اكد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، أهمية الورشة في تعزيز دور المسؤولين بالزيارات الاشرافية في تحقيق الحد المطلوب من تحسين جودة الخدمات الصحية وإصلاح القصور في المنشآت الصحية..حاثاً المشاركين تفعيل جهودهم في نطاق المركز والوحدة الصحية التي يشرفون عليها لما من شانه نجاح خطة المشروع ..مشيراً الى استعداد الوزارة تقديم الدعم والتعاون مع اللجان الاشرافية لتنفيذ موجهات خطة النهوض بالقطاع الصحي في مختلف المحافظات المحررة.