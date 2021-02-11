اختتام اللقاء السنوي لمراجعة انشطة التحصين للعام ٢٠٢٠

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اعمال اللقاء السنوي لمراجعة انشطة التحصين للعام ٢٠٢٠م ،والذي نظمه البرنامج الوطني للتحصين بالتعاون مع منظمة اليونسيف.



ووقف المشاركون من مدراء عموم الرعاية الصحية الأولية والتحصين والترصد لعموم المحافظات المحررة على مدى ثلاثة ايام، أمام نتائج التغطية الروتينيه للعام المنصرم والحملات والأنشطة المنفذة واستعراض تقارير الإنجاز للمحافظات.

و أكد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان في ختام اللقاء بحضور وكلاء الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور الوليدي وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي زقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي ومدير عام البرنامج الوطني للتحصين يوسف احمد يوسف وعدد من المسؤلين، على أهمية التحصين كوسيلة مثلى للوقاية وحماية المجتمع وبالاخص الأطفال من الكثير من الأمراض التي تعتبر قاتلة..مشدداً على ضرورة استعادة المعدلات العالية للتغطية في التحصين التي تدنت مؤخرا بفعل جملة من العوامل.

ودعا دحان، إلى العمل والموائمة بين الآليات والامكانات المتاحة والتغيرات التي طرأت لاسيما في الزيادات السكانية وحالات النزوح الداخلي التي شكلت أعباء على المرافق الصحية في المحافظات..مشدداً على ضرورة الاستفادة من مخرجات اللقاء العمل بها على صعيد الواقع.