رئيس الوزراء يزور مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، بزيارة الى مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها التي ستنفذها ضمن عام التعافي.



وطاف رئيس الوزراء، بقطاعات وادارات الوزارة واستمع الى شرح من وزير المالية سالم بن بريك ورؤساء القطاعات حول الجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء وتحسين الموارد، باعتبار ذلك اهم الشروط لتحقيق اهداف الحكومة في عام التعافي.

وترأس رئيس الوزراء خلال الزيارة اجتماع لقيادات وزارة المالية، بحضور مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثة، تم خلاله مناقشة خطة الوزارة القطاعية للعام الجاري ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة، وما تتضمنه من اهداف واولويات والرؤى المحددة لتحقيقها، واهمية تكاتف الجهود والمساندة في تنفيذها.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة وخططها الطموحة لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء .. مؤكدا ان اصلاح المالية العامة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي وتحسين الخدمات الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، والتركيز على رفع مستوى الإيرادات وترشيد النفقات.. موجها بتكثيف الجهود لاستكمال ربط جميع القطاعات المالية والايرادية على مستوى المحافظات المحررة بالوزارة، واهمية تفعيل التدريب والتاهيل واطر الرقابة السابقة والمصاحبة للنفقات، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود وخطط وزارة المالية، وبرامجها الرامية الى زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يؤدي الى تحقيق اهداف عام التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.. موجها بضرورة تفعيل القوانين واللوائح المالية دون أي استثناءات.

بدوره استعرض وزير المالية، خطط الوزارة وبرنامجها للعام الجاري، والاهداف التي تسعى الى تحقيقها.. مشيرا الى التحديات القائمة والمقترحات المطروحة للتعامل معها، وجوانب التنسيق المطلوبة لتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية.