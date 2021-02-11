باعبود يدشن الأنظمة الإلكترونية لإدارة تقنية المعلومات بشركة نفط ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام وزير النفط والمعادن الأستاذ عبدالسلام باعبود بتدشين الأنظمة الإلكترونية لإدارة تقنية المعلومات بشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت بالتدشين الذي حضره القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس غالب بن معيلي والمدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية المهندس أنور حسان ومدراء فروع الشركة بالمحافظات.



وعبر الوزير باعبود أثناء التدشين شكره للجهود التي تقوم بها شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت في تحقيق العديد من الإنجازات ومن أهمها تقنية المعلومات واعتماد النظام الإلكتروني بالشركة من خلال الأنظمة الآلية الخاصة في نظام المبيعات وإدارة المحطات والمخالفات القانونية والخزن الإلكتروني والرعاية الطبية.

ودعا الوزير في كلمته التوجيهية بضرورة تطوير العمل المؤسسي بما يواكب العصر الحديث وبما يساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين وأهمية توفير المشتقات النفطية بالأسواق المحلية والعمل للحد من أي أزمات.

وشدد الوزير باعبود لضرورة العمل وفق أطر مؤسسية والتعاطي بإيجابية وفق خطط وبرامج مهنية لتطوير أدى فروع الشركة بمختلف المحافظات مشيراً بأن شركة النفط تولى اهتمام واسع من قبل القيادة السياسية متمثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

من جانبه عبر القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس غالب بن معيلي ومدراء فروع الشركة تأكيدهم التام بالعمل وفق الاستراتيجية التي ينشدها الوزير باعبود وفق الأهداف والبرامج التي يتم رسمها.

مجددين دعمهم لجهود لوزير النفط والمعادن الأستاذ عبدالسلام باعبود بمختلف الجوانب والمجالات والتي تعطي تأكيدا بحدوث نقلة نوعية سوف تشهدها وزارة النفط والمعادن خلال الفترة الحالية