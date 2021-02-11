وزير التربية يطلع على سير العملية التعليمية والتربوية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، على سير العملية التعليمية والتربوية وأوضاع مكتب الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن



واكد الوزير العكبري خلال تراسه اجتماعاً بقيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بعدن، أن عدن هي منارة ومركز تنوير حضاري وواجب علينا جميعاً أن نعيد الاعتبار لهذه المحافظة التي قدمت الكثير والكثير للوطن وسنولي مكتب التربية والتعليم بعدن اهتماماً كبيراً..مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإعادة عدن إلى موقعها كمنارة للعلم للأجيال القادمة.

واشار ،الى أن التربية والتعليم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس وتتأثر بكافة المتغيرات التي تحدث من حولها..مشدداً في الوقت ذاته بعدم القبول بأي عبث بالعملية التربوية والتعليمية وأن المهمة التي أمامنا كبيرة وصعبة لكنها ليست بالمستحيلة متى ما تحلينا بروح المسؤولية..لافتاً الى أن الشراكة والعمل المتناسق بين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية بكافة المحافظات هي التي ستحقق التكامل وتصب في مصلحة التعليم والمعلم على حد سواء..مؤكداً ان الوزارة ستعمل على حل مشكلة الكتاب المدرسي خلال المرحلة القادمة.

كما تطرق الوزير العكبري، إلى قضية التسويات وما يتعلق بحقوق المعلمين..مشيراً إلى إيلاء هذه القضية اهتماماً واسعاً ويتم حالياً التدارس حولها مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها وفق أطر وإجراءات تضمن حقوقهم.

وقال وزير التربية والتعليم"وجهنا كافة مكاتب الوزارة بالمحافظات برفع الإشكاليات التي تعاني منها المكاتب من مشاريع متعثرة وغيرها خاصة فيما يتعلق بالبسط على أراضي تابعة للوزارة، وإحالتها للجهات المختصة للفصل فيها".

ونقل الوزير العكبري للحاضرين، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك..متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم النبيلة لخدمة الوطن..معبراً عن سعادته باللقاء من اجل الاطلاع عن قرب للواقع التربوي والتعليمي.

من جانبه استعرض مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بعدن الدكتور محمد الرقيبي، الصعوبات التي تواجه مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، منها المشاريع المتعثرة والكتاب المدرسي والشهادات وتسويات المعلمين.

وتخلل الاجتماع مداخلات مستفيضة لرؤساء الشعب والدوائر والأقسام بمكتب التربية والتعليم حول التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التربوي والتعليمي بعدن والمقترحات لسبل معالجتها بما يسهم في استقرار العملية التعليمية بالمحافظة.