الارياني يعقد الاجتماع الاول لمجلس الترويج السياحي ويوجه بتفعيل نشاط المجلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الاول لمجلس الترويج السياحي، لمناقشة سبل تفعيل نشاط المجلس وفقاً لقانون إنشاء المجلس وبالشكل الذي يحقق اهدافه.



وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الى اعضاء المجلس..مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس للحكومة تقتضي بضرورة تفعيل كافة مؤسسات الدولة واستعادة دورها الحيوي لما من شأنه المساهمة في إعادة تطبيع الأوضاع.

واستعرض الوزير الارياني في الاجتماع، قانون انشاء المجلس ومهامه داخلياً وخارجياً..موجهاً الدعوة لبقية اعضاء المجلس بحسب قانون الانشاء لحضور الاجتماع القادم الذي سيتم تحديده لاحقاً وابلاغهم به.

كما وجه وزير الاعلام والثقافة والسياحة، بإعداد برنامج عمل لتفعيل مجلس الترويج السياحي ووضع حلول عملية للمشاكل التي تواجه المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة..مشيداً بدور طيران اليمنية في ربط اليمن بالعالم والعكس رغم الصعوبات والمعوقات الجمة التي واجهتها.

حضر الاجتماع وكلاء الوزارة عبدالباسط القاعدي واحمد البحيح وجعفر محمد جعفر و مدير منطقة عدن بطيران اليمنية عبدالله الشاعري و المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي انتصار الهدالي .