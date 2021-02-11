تصريح مهم لقائد قوات ألوية العمالقة حول محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

دعا قائد قوات ألوية العمالقة العميد: عبد الرحمن ابو زرعة المحرمي حكومة الشرعية الى إسقاط اتفاق السويد سياسياً؛ كي تتمكن القوات المشتركة من إسقاط الحديدة عسكرياً واستكمال تحريرها، والذي سيعمل على تعزيز باقي الجبهات التي يتفرد الحوثي في مهاجمتها بسبب تعطيل العملية العسكرية في الحديدة.



وقال قائد ألوية العمالقة في تصريح صحفي : أن سبب الإنتصارات التي حققتها مليشيات الحوثي في جبهات مأرب والجوف هو إتفاق السويد الذي أوقف العمليات العسكرية في الحديدة.

وأضاف، أن توقيف المعركة في الساحل الغربي وترك باقي الجبهات بدون إتفاق هو ما سهل للحوثي إعادة قواته والتفرد بمهاجمة باقي الجبهات في المحافظات الأخرى.

ودعا العميد أبو زرعة المحرمي حكومة الشرعية إلى كسر القيود التي وضعت أمام الأبطال في جبهة الساحل الغربي بإعلان فشل إتفاق السويد سياسيا؛ كي يتمكن الأبطال من إسقاط الحديدة عسكرياً حتى تتحرر جميع الجبهات بدون إنتقائية.