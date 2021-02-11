مدير عام المكلا يتفقد سير عمل مشروع مدرسة خولة ومشروع رصف عقبة الغليلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح فائز العمري، صباح اليوم سير عمل مشروع إضافة 12 صف وملحقاتها لمدرسة خولة للبنات بديس المكلا، ومشروع رصف عقبة الغليلة بحي الحصن، بتمويل كامل من السلطة المحلية بمديرية المكلا.



حيث طاف المدير العام العمري بمشروع مدرسة خولة الذي يشمل إضافة عدد 12 صف بملحقاتها، ومختبر، ومكتبة للمدرسة، وعدد مكاتب للمعلمين، بالإضافة إلى مظلة، وتنسيق حديقة للطلاب في حرم المدرسة، حيث يرجح تسليم المشروع بشهر سبتمبر للعام الجاري 2021م، الذي ينفذه مكتب الجرو للمقاولات.

وتفقد المدير العام المهندس العمري سير عمل رصف عقبة الغليلة بالحجر الأسود، وإضافة ميدات اسمنتيّة في بداية ونهاية العقبة، تفاديًا لأضرار مياه السيول والأمطار، وذلك بحي الحصن ديس المكلا، تنفذه مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات، سيتم انجازه خلال 30 يوم بإذن الله.

وشدد المهندس العمري بضرورة تسليم المشاريع في وقتها المحدد، وسرعة الإنجاز، لتلبية حاجة المواطنين مؤكدًا أن هذه المشاريع تأتي في إطار دفع عجلة التنمية بمدينة المكلا، والنهوض بواقع جديد يصب في خدمة المواطن بالمديرية.