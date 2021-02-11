عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير الادارة العامة لشرطة السير بمحافظة شبوة العقيد حسين شنيتر، اليوم، عملية تركيب 320 لوحة من الشواخص المرورية بمدينة عتق بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



واوضح العقيد حسين شنيتر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، انه تم تغطية كافة شوارع مدينة عتق ومداخلها ونقيل النقبة باللوحات الارشادية..منوها بدورها في عملية تنظيم حركة السير في المدينة وتأمين السلامة المرورية لمستخدمي الطريق فيها..مشددا على ضرورة مراعاتها من قبل سائقي المركبات.

واشاد شنيتر بدعم ورعاية محافظ المحافظة محمد بن عديو بعملية تركيب اللوحات في شوارع المدينة عقب استكمال عملية اعادة تأهيلها بصورة شاملة وشق شوارع جديدة وكبيرة وواسعة فيها .