البحسني يعزّي في ضحايا الحادث المروري الذي أودى بحياة "7" أشخاص بمديرية حجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعرب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عن أصدق تعازي قيادة السلطة المحلية بالمحلية بالمحافظة، في ضحايا الحادث المروري المروع الذي أودى بحياة "7" أشخاص بمديرية حجر.



وتقدّم المحافظ بالتعازي الحارة وعظيم المواساة لأسر وذوي ضحايا الحافلة التي تعرّضت للإنقلاب في منطقة (حوته) بمديرية حجر، وأسفر عنه وفاة "7" أشخاص، وإصابة "6" آخرين.

ووجه المحافظ، قيادة مكتب الصحة بساحل حضرموت بتقديم العلاج اللازم للمصابين في الحادث، كما وجه المكتب بالإهتمام بالوضع الصحي في مديرية حجر، والعمل على تطوير مستشفى عاصمة المديرية "الجول" وتحسين الخدمة الطبية فيها.

وابتهل المحافظ الى المولى تعالى بأن يشمل الموتى بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ تعالى على المصابين بالشفاء العاجل.