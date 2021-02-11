وزير التعليم العالي يترأس اجتماعاً افتراضياً لقطاع البعثات في ماليزيا والجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم، اجتماعاً افتراضياً ضم قطاع البعثات والمستشارين الثقافيين لبلادنا في ماليزيا والجزائر.



واكد الوزير الوصابي حرص الوزارة على حل مشاكل وقضايا الطلاب المبتعثين في كل دول الاعتماد..موضحاً بأن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية جديدة في التعامل مع قضايا الطلاب المبتعثين وحلها عبر التشاور مع المستشارين الثقافيين.

واشار وكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وبصورة دورية للإطلاع عن قرب على مشاكل وهموم الطلاب عبر الملحقيات الثقافية..مؤكداً ان مثل هذه اللقاءات تساهم بصورة مباشرة في تذليل الصعوبات.

وفي الاجتماع، استمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الى شرح موسع من قبل المستشارين الثقافيين في السفارة اليمنية في ماليزيا الدكتور عبدالله الذيفاني والجزائر الدكتور عوض الضيف، عن اوضاع ومشاكل الطلاب اليمنيين.

وخرج الاجتماع بجملة من الاجراءات المتعلقة بحل مشاكل الطلاب اليمنيين في كل من ماليزيا والجزائر.