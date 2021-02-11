تنديد عربي ودولي بالهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نددت دول العالم بالهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار(مفخخة) على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا.



وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الانزعاج البالغ بوقوع هجوم من المليشيا الحوثية بطائرات بدون طيار على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وأكد دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي إدانة الأمم المتحدة لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنية الأساسية المدنية.

فيما نددت الولايات المتحدة الأمريكية، بالهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرةً إلى أن الحوثيين بتلك الهجمات يظهرون رغبة في إطالة أمد الأزمة اليمنية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: "إن هذا الهجوم يقوّض الجهود الرامية لإحلال السلام باليمن".

واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بشدة في بيان اليوم، إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

فيما أشار رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها للمسافرين.

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي، مؤكدا أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

كما دانت كل من باكستان ودولة الكويت، ومصر، والبحرين، وفلسطين، والامارات، والأردن، وأفغانستان، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأكدوا رفضهم التام للأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.