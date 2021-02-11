شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة التدريبية للاطباء بحضرموت حول السياسية العلاجية للملاريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التدريبية للأطباء والكوادر الصحية في مجال السياسة العلاجية للملاريا التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتلقى 25 مشاركاً من الأطباء والكوادر الصحية بالمرافق الصحية بمديريات سيئون وتريم وشبام على مدى يومين، معارف ومفاهيم ومعلومات حول السياسة العلاجية الحديثة لمكافحة الملاريا ضمن البروتوكول العلاجي لمنظمة الصحة العالمية .

واوضح مدير برنامج مكافحة الملاريا بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالباسط الزبيدي، بأن هذه الدورة تأتي ضمن سلسة من الدورات القادمة والتي تستهدف الأطباء والكوادر الصحية في المرافق الصحية بمديريات الوادي والصحراء بهدف تعميم السياسة العلاجية لمكافحة الملاريا ضمن البرتوكول العلاجي الحديث لمنظمة الصحة العالمية..مؤكدا بأن عام 2020م لم تسجل أي حالة اصابة بالملاريا بوادي وصحراء حضرموت.