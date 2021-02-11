مأرب.. قوات الجيش تستعيد مواقع عسكرية بصرواح وبني ظبيان وتكبد الحوثيين خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تمكنت القوات الحكومية والمقاومة وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي، اليوم، من استعادة مواقع عسكرية بعد ساعات من سيطرة المليشيا الحوثية الارهابية عليها في جبهات محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية متطابقة، أن المليشيا دفعت مساء أمس بمجاميع كبيرة من عناصرها في مهمة انتحارية للسيطرة على معسكر صرواح تعرضت على إثرها لخسارة كبيرة فيما ظل المعسكر تحت السيطرة النارية للقوات الحكومية.

وبحسب المصادر، نفذت وحدات عسكرية، هجوماً مضاداً واسعاً بمشاركة مباشرة من مقاتلات التحالف الذي شن عشرات الغارات استهدفت تعزيزات وآليات وتحصينات للحوثيين في الجبهة ومحيطها.

وتمكنت القوات الحكومية من استعادة المعسكر بالكامل ظهر اليوم، وكبّدت مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى والأسرى.

وتمركزت القوات العسكرية ورجال القبائل في مواقع المعسكر والمرتفعات المحيطة تحسباً لهجوم حوثي مرتقب في مسعى منها لإسقاطه مجدداً.

وفي جبهة بني ضبيان المتاخمة لمديرية صرواح غربي مأرب، خاضت قبائل المنطقة مسنودة من القبائل المجاورة معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية التي شنت هجوما واسعا عليها، تكبدت على إثره الأخيرة خسائر فادحة.

مصادر ميدانية ذكرت أن رجال القبائل امتلكوا اليوم زمام المبادرة، ونفذوا هجوماً واسعاً على مواقع تمركزت فيها المليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية، انتهى باستعادتها "شعب جميلة".

ووفقاً للمصادر سقطت خسائر فادحة بين أوساط الحوثيين ما بين قتيل وجريح، فيما تمركزت القبائل في مواقع المناطق المستعادة تحسبا لأي هجوم قادم.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت خلالها تعزيزات حوثية على مقربة من بيوت السالمي في ذات الجبهة.

وتمكنت المقاتلات من تدمير وإحراق ثلاثة أطقم حوثية على متنها عشرات العناصر بينها قيادات ميدانية سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بإصابات خطيرة