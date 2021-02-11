الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة على خمس محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس، من أجواء شديدة البرودة خلال ال24ساعة القادمة في 5 محافظات.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس بارد الى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكرعلى المرتفعات الجبلية لمحافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ) وبارد على المناطق المرتفعة من محافظات ( الضالع، إب، تعز، لحج، حجة ، المحويت، أبين ) مع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على سلسلة المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وتتشكل السحب المنخفضة أثناء الفترة المسائية التي يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة المرتفعات الغربية المحأذية لسهل تهامة.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس غائم جزئياً على المناطق الساحلية مع إمكانية هطول امطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط احيانا ً تصل سرعتها الى 20عقدة قد تعمل على اثارة الاتربة والرمال خصوصاً على الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأشارت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو إلى غائم جزئياُ، وبارد الى بارد نسبيا أثناء االليل والصباح الباكر والرياح شمالية الى شمالية غربية.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع امكانية هطول امطار خفيفة، الرياح شمالية إلى شمالية شرقية تصل سرعتها الى 15 عقدة.

التنبيهات والتحذيرات :-

وحذر المركز الوطني للأرصاد:-

* المواطنين من التدني في درجات الحرارة الصغرى خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر وكذلك المزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار موجة البرد الشديدة .

* سائقى المركبات في المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية