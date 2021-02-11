عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل المبعوثين الأمريكي والأممي لليمن

الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، في الرياض، الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، في لقاء مشترك. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وعبر نائب وزير الدفاع السعودي، عن تقدير حكومة المملكة لموقف المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية في رفض المساس بأمن المملكة والوقوف بوجه الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدن والمدنيين، ومواصلتها الاعتداءات على محافظة مارب وباقي المحافظات اليمنية.