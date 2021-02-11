التحالف يُدمر مسيرة حوثية قبل استهدافها "خميس مشيط" بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية قبل استهدافها خميس مشيط بالسعودية

الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.



وبحسب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، فإن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير "المسيرة الحوثية" التي تم إطلاقها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين.

جريمة حوثية جديدة جاءت بعد ساعات من استهداف الحوثيين مطار أبها بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجوم مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته الحكومة المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة واستهداف مطار أبها الدولي".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.

وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".