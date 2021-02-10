الجيش الوطني يواصل تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهات مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

يواصل الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية لليوم الرابع على التوالي، خوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الجدعان والمخدرة وصرواح بمحافظة مارب.



حيث حقق أبطال الجيش الوطني، ومقاومة مراد انتصارات ميدانية، في جبهات “حيد آل أحمد”، “والأوشال” وجبال نقم”، في مديرية رحبة جنوب غرب مأرب.

وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن محمد الحليسي ان مليشيا الحوثي الإرهابية منيت بخسائر بشرية كبيرة، ما جعلها تعجز عن إحراز أي تقدم ميداني في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب.

وقال إن أبطال الجيش والمقاومة يواصلون تقدمهم الميداني والعسكري، لليوم الرابع على التوالي في مختلف جبهات محافظة مأرب، ويحققون انتصارات ميدانية واسعة، في جبهات جنوب وغرب المحافظة، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في العتاد والأرواح، بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات التحالف العربي التي دكت تعزيزات تلك العصابة الإجرامية.