معين عبدالملك يتابع سير العمليات العسكرية في عدد من الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، سير العمليات العسكرية والميدانية في عدد من جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة في جبهات غرب مأرب وشرق صنعاء والجوف، والصمود الأسطوري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، لاستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.



واطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم مع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على ايجاز حول العمليات العسكرية والتحول الميداني في سير المعارك بجبهات غرب مأرب وشرق صنعاء والجوف، جراء الاستبسال والبطولة التي تسطرها قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية.. مشيرا الى ان جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية ومقامرتها وارهابها ضد المدنيين بعد اخفاقاتها العسكرية يشير الى الحقيقة البشعة لهذه المليشيات.

وحمل رئيس الوزراء، رئيس هيئة الاركان العامة، نقل تحيات وتقدير الحكومة والشعب اليمني لكل قادة وافراد الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية، مثمنا الدعم والاسناد اللوجستي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الذي يقوض كل دعوات السلام وتمادى في ارهابه واخرها استهداف مطار ابها الدولي اليوم في جريمة حرب لا ينبغي ان يفلت مرتكبيها من العقاب.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على التزام الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم جميع الاحتياجات من اجل هذه المعركة المصيرية، واعتبارها في أولى أولويات الحكومة، بما في ذلك الرعاية والاهتمام بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يشاركون بدمائهم وتضحياتهم من اجل القضاء على المشروع الامامي الكهنوتي المتخلف.. مشيرا الى ان الحكومة ضمنت مشروع برنامجها العام معالجات جذرية للإشكالات التي سادت في الفترات السابقة والاهتمام بأوضاع الجيش الوطني من جميع الجوانب.

ودعا رئيس الوزراء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى الالتفات للممارسات الإرهابية الحوثية المتصاعدة مع كل دعوات وتحركات من اجل السلام، وما يقومون به من افعال وحشية واجرامية باستهداف الاحياء السكنية في مارب والجوف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وممارسة التنكيل والابادة ضد ابناء الشعب اليمني، والاستهداف المتكرر للأراضي السعودية واخرها مطار ابها الدولي والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر.

من جانبه عبر رئيس هيئة الأركان العامة عن تقديره لمتابعة واهتمام رئيس الوزراء.. مشيرا الى المعنويات العالية للجيش الوطني والمقاومة والقبائل وكل الشعب اليمني الذين يعون تماما ان هذه المعركة مصيرية ولا مجال فيها الا الصمود والانتصار حتى استكمال استعادة الدولة من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.