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وكيل محافظة تعز يناقش تدخلات برنامج الغذاء العالمي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة تعز يناقش تدخلات برنامج الغذاء العالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

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ناقش وكيل محافطة تعز الدكتور عبدالحكيم عون اليوم مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي " موتينتا شيموكا " عدد من المواضيع المتعلقة بالتدخلات الانسانية والامن الغذائي واهمية استمرار الدعم المقدم من البرنامج وضرورة التركيز على دعم سبل العيش المستدام للمواطنين.

 

 

وفي اللقاء، أكد وكيل المحافظة احتياج تعز المتزايد للدعم الغذائي والانساني.

 

فيما استعرض مدير البرنامج الانشطة والبرامج القادمة ضمن خطته المستقبلية والتي ستكون بالشراكة والتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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