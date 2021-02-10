وكيل محافظة تعز يناقش تدخلات برنامج الغذاء العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

ناقش وكيل محافطة تعز الدكتور عبدالحكيم عون اليوم مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي " موتينتا شيموكا " عدد من المواضيع المتعلقة بالتدخلات الانسانية والامن الغذائي واهمية استمرار الدعم المقدم من البرنامج وضرورة التركيز على دعم سبل العيش المستدام للمواطنين.

