الارياني يدين الهجوم الارهابي الحوثي على مطار ابها الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران على المملكة العربية السعودية، واستهداف مطار ابها الدولي، والذي اسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة المسافرين من مختلف الجنسيات للخطر‏.



واوضح ان استهداف مطار ابها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الارهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين واستهدفت الاحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للاجندة الايرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏.

واشار الاياني ان التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي تأكيد إضافي على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها الغاء تصنيفها "منظمة ارهابية" واعتباره بمثابة ضوء اخضر لشن هذه الهجمات.

ودعا المجتمع الدولي لمراجعة مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإدراك ان المليشيا الحوثية تنظيم إرهابي يدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والارهاب في المنطقة والعالم.