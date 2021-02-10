رئاسة مجلس النواب: الإعتداء الإرهابي على مطاري أبهاء وعدن يؤكد وحشية عصابة الحوثي ودمويتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب ان جريمة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، اليوم، وقبلها جريمة استهداف مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020م، اثناء عودة الحكومة اليمنية الى العاصمة المؤقتة عدن يدل دلالة قاطعة على وحشية عصابة الحوثي الارهابية ودمويتها وبشاعة افعالها واستهتارها بدم الانسان والقوانين والاعراف الدولية.



وقالت في بيان صادر عنها اليوم، وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن العدوان الحوثي على محافظتي مأرب والجوف خلال الايام الماضية وإشعال نار الحرب في مناطقها وحجم الدماء التي نزفت والدمار الذي حل خصوصا بعد صدور المبادرة الامريكية التي رحب بها العالم اجمع وفي مقدمتها الشرعية ودول التحالف يتزامن ايضا مع وصول المبعوث الامريكي للمنطقة اليوم هو تأكيد قاطع على ان ايران وميليشيا الحوثي الوحيدين في العالم الذين لا يؤمنون بالسلام على الاطلاق ولا يقبلون به وان المبادرة الامريكية والدعوات للسلام لن يستجيبون لها وانهم ماضون في مشروعهم التدميري والعدواني .. منوهة بأن المبادرة الامريكية قُضيَ عليها بالمهد وأسقطتها ميليشيا الحوثي قبل ان ترى النور.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأصدقاء والأشقاء الذين احسنوا النويا بالميليشيات الحوثي مراجعة مواقفهم، باعتبار أن نواياهم الطيبة تواجه بالتحدي والرفض والاستهتار وبدل من غصن الزيتون الذي ترفعه الشرعية و المجتمع الدولي ترسل تلك الميليشات صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة المفخخة للقتل داخل اليمن وعلى الجيران في المملكة العربية السعودية وتوجه مدافعها ودباباتها ومختلف اسلحتها لاشعال حرب شعواء داخل الاراضي اليمنية وتقتل النساء والاطفال وتهدم الممتلكات وتهلك الحرث والنسل وتنشر في الارض الفساد.

ولفتت الى أن اليمنيين يدفعون ثمن غالي وأن اتفاق استكهولم الذي رُفع فيه الجانب الانساني قد اسقطه الحوثيين ايضا وهو خير شاهد على عدم صدقهم وانهم سيسقطون كل اغصان الزيتون ومبادرات السلام.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن اي رهان على نوايا ميليشيا الحوثي الارهابية هو رهان خاسر وأن اليمن يمر في أحلك الظروف وعلى صفيح ساخن، يشتعل فيها الحرب منذُ صدور المبادرة الامريكية والمملكة العربية السعودية والمطارات المدنية والمسافرين فيها يُعتدى عليهم بالصواريخ والطائرات المسيرة واخرها جريمة اليوم في استهداف مطار ابها .

وادانت هيئة رئاسة مجلس النواب باشد العبارات هذه الافعال الاجرامية البشعة، داعية العالم الى ادانتها والوقوف ضدها ومحاسبة مرتكبيها والحفاظ على الامن والسلم الدوليين حتى لا تستمر ايران وميليشيات الحوثي في غيهما وتماديهم وصلفها .

كما دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الاشقاء العرب بالدرجة الاولى واليمنيين بشكل خاص الى مواجهة هذه الاعتداءات البربرية التي تمس الأمن القومي العربي من خلال مايجري في اليمن و الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، مؤكدة ان الشعب اليمني بكل فئاته وقواه يقفون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأمنها وسيادتها وسلامة اراضيها وضد اي اعتداء يطالها.