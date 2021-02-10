وزير الصحة يدعو لإنشاء قاعدة بيانات للتحصين وتفعيل الترصد الوبائي

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على بتفعيل الترصد لمجابهة كثير من الأوبئة المنتشرة، والطارئة، وتفعيل مبدأ الوقاية خير من العلاج.

جاء ذلك خلال مشاركته، بالعاصمة المؤقتة عدن، في فعاليات اليوم الثاني من اللقاء السنوي لمراجعة أنشطة التحصين للعام 2020، والذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وشدد وزير الصحة على ضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات سليمة؛ باعتبار الرقم هو مصدر هام لصناع القرار في تحديد التدخلات السليمه واماكنها".

ودعا الدكتور بحيبح، إلى مضاعفة الجهود في مجالي الترصد والتحصين، وتلافي أوجه القصور فيهما، وإعداد التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية، والرفع بها للأطر العليا.

وأكد وزير الصحة على ضرورة "العمل على ردم الفجوات العميقة؛ للعمل من خلال التنسيق بين المراكز والمديريات والمحافظات".