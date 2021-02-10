إب.. مقتل امرأة على يد زوجها وانتحار أخرى

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم زوج على قتل زوجته خنقاً في محافظة إب، وسط تنامي ظاهرة العنف الأسري في البلاد التي تشهد حرباً منذ سبع سنوات.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن امرأة تدعى "نجاة العبدلي" قتلت على يد زوجها في عزلة الأبعون بمديرية فرع العدين (غرب).



وأفادت المصادر بأن الزوج أقدم على قتل زوجته التي خلّف منها 6 أطفال خنقاً إثر خلافات بينهما.



وفي عاصمة المحافظة أقدمت امرأة تدعى "م أ" على الانتحار، وسط أنباء عن إصابتها بحالة نفسية.



وتزايدت خلال السنوات الماضية جرائم الانتحار والعنف الأسري وسط ازدياد معدلات الفقر وسوء الأوضاع المعيشية جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية قبل سبعة أعوام.



