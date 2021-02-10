اليمن تدين الهجوم الإرهابي على مطار ابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت الحكومة اليمنية بشده الاستهداف الإرهابي الجبان لميليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً على مطار أبها الدولي بطائرات مسيرة (مفخخة).



أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في بيان وفقا ل وكالة الانباء اليمنية (سبأ)" وقوف اليمن حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها".

وأضافت " وتوكد الوزارة على الطبيعة الإرهابية لمليشيات الحوثية الانقلابية وانتهاكها المستمر والصارخ للقانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة في استهداف المباشر للمسافرين والاعيان المدنية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة باعتبارها جريمة حرب".

وشددت الوزارة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد للتصرفات الغير مسئولة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على امن واستقرار المنطقة.