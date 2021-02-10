نائب الرئيس يعزي في استشهاد العميد أمين معفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى خالد معفر وحسين معفر وكافة آل معفر في استشهاد العميد أمين حسين صالح معفر، وهو يؤدي واجبه الوطني في ميادين العزة والشرف.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية بمناقب الشهيد وأدواره البطولية التي سطرها مع زملائه الأحرار من أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات وميادين الفداء دفاعاً، وتضحياته مع أسرته الكريمة وكل رفاقه دفاعاً عن الدين والوطن والثورة والجمهورية ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.