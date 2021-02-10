الرئيس هادي يعزي في استشهاد العميد امين معفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد أمين معفر.



واشاد رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.. مشيراً الى ان مواقف الشهيد ستظل حاضرة في وجدان وذاكرة زملاءه ورفاق دربه وكافة ابناء الشعب اليمني.

وعبر الرئيس في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لكافة الشهداء والجنود المجهولين الذين يجترحون المأثر ويقدمون ارواحهم رخيصة في سبيل نصرة الوطن وعزته وشموخه وهزيمة مشاريع التخلف والظلام.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.