وزير النفط يزور كلية الشرطة ومحطة كهرباء بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اهتمام الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، بأوضاع محافظة حضرموت والمحافظات المحررة في مختلف الجوانب وبخاصة تعزيز الاستقرار الخدمي والأمني.



وبارك باعبود خلال زيارته اليوم لكلية الشرطة ومعه وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، قرار رئيس الجمهورية بترقية خريجي كلية الشرطة بحضرموت البالغ عددهم (139) طالبًا إلى رتبة ملازم أول، مؤكدًا بأن الكلية تعد واحدة من المنجزات الأمنية المحققة في حضرموت التي ستسهم بدور كبير في اعداد وتأهيل كوادر رافدة للعمل الأمني.

من جانبه اشار مدير الكلية، العميد الركن سالم الخنبشي، إلى أهمية هذه الزيارة التي تؤكد حرص الدولة والحكومة بدعم الكلية .. مستعرضاً الجهود والإنجازات التي تقوم بها الكلية في مختلف الجوانب ومنها برامجها التدريبي والتأهيلي.

إلى ذلك، زار وزير النفط والمعادن، يرافقه وكيل أول محافظة حضرموت، محطة كهرباء الفقيد عوض السقطري بمديرية الشحر، وهي أحد المشروعات التي تم تمويلها من حصة حضرموت في النفط.

وأطلع من مدير المحطة المهندس صالح جابر على مكوناتها والتي ستكون رافدة لمنظومة خدمات الكهرباء في الشحر والعديد من مدن الساحل وأهمية توفير احتياج المحطة من وقود التشغيل .. مشيراً بأن قيادة المحطة سوف تعمل على تواكب برنامج الحكومة في الاعتماد على تشغيل الكهرباء بالغاز حيث وان المحطة لديها إمكانية لذلك.

وأكد الوزير أن محطة كهرباء الفقيد عوض السقطري البالغ قدرتها 40 ميجاوات بعدد أربعة مولدات تمثل انموذج حديث بما تملكه من تقنية حديثة ويتم تشغيلها حاليًا بوقود المازوت والديزل، وإمكانية تشغيلها مستقبلًا بالغاز.