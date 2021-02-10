اجتماع بسيئون يناقش المشاريع المتعثرة بمديريات صحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع بسيئون، اليوم، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الصحراء محمد الصيعري، المعالجات الخاصة بالمشاريع الخدمية المتعثرة.



وناقش الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مديريات حجر الصيعر وزمخ ومنوخ وثمود والقف بصحراء حضرموت، أوضاع المديريات والسبل الكفيلة بتوفير الاحتياجات الخدمية المواطنين.

وأكد الاجتماع على أهمية تحديد المشاريع ذات الأولوية والمرتبطة بواقع السكان والمتطلبات التنموية الملحة وإعداد دراسة كاملة لها.

ودعا الوكيل الصيعري المجالس المحلية بالمديريات بالقيام بدورها حسب النظم واللوائح القانونية التي انشئت من اجلها، ورفع التقارير الشهرية عن مجمل الأنشطة في المديريات والمتابعة المستمرة لكافة المشاريع والقضايا الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياتهم اليومية.